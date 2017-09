16 personnes condamnées pour vaste trafic de cannabis à Verviers et La Calamine

Le tribunal correctionnel d’Eupen a rendu, lundi, un jugement, dans le cadre d’un dossier relatif à un vaste trafic de stupéfiants. Pas moins de 17 personnes étaient citées dans le cadre de ce dossier pour avoir participé à trois plantations de cannabis, à Hergenrath, La Calamine et Verviers.

Si l’un des protagonistes a été acquitté par le tribunal, les 16 autres écopent de peines allant de 200 heures de travail d’intérêt général à 3 ans de prison. Toutes les personnes qui s’étaient présentées ou étaient représentées lors des deux audiences précédentes ont bénéficié d’un sursis ou d’un sursis partiel.

Ces peines sont assorties d’une amende qui varie entre 6.000 et 12.000 euros et qui font, dans certains cas, l’objet d’un sursis total ou partiel.

Le tribunal a, par ailleurs, ordonné l’arrestation immédiate d’un prévenu, le seul à ne pas s’être manifesté. Ce dernier a écopé de peines fermes de 18 mois de prison et de 6.000 euros d’amende.

Les faits avaient été mis au jour le 2 mai 2015. Lors d’un contrôle de police, les agents avaient constaté qu’une forte odeur de cannabis s’échappait d’une voiture. L’enquête avait permis de découvrir une première plantation de cannabis, Knipstrasse à Hergenrath. Dans le GPS de l’une des personnes présentes sur place, les enquêteurs avaient retrouvé une autre adresse à La Calamine. Là, ils avaient découvert des factures d’électricité adressées à un individu qui n’habitait pas à cette adresse. L’homme était par ailleurs connu de la justice, notamment bruxelloise, pour un autre dossier relatif à de la cocaïne. Au domicile du prévenu, Kirchstrasse à la Calamine, une seconde plantation de cannabis avait été découverte. Dans la foulée, une troisième plantation avait été découverte Crapaurue à Verviers.

Si tous les prévenus ont tenté de minimiser leur participation, le tribunal n’est pas de cet avis et a retenu la circonstance aggravante de participation à une association pour 16 d’entre eux. Ceux qui étaient également poursuivis pour vol d’électricité et dégradations des compteurs sont condamnés à indemniser ORES pour un montant total de plus de 29.500 euros.