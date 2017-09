Débuts des travaux d'agrandissement du centre Perex 4.0

Les travaux d’agrandissement du centre Perex 4.0 ont débuté lundi en présence du ministre wallon des Travaux publics Carlo Di Antonio (CDH), qui y a symboliquement donné les premiers coups de pelle. Ils devraient durer deux ans et sont estimés à 30 millions d’euros. Ce nouveau complexe de 4.000m2 permettra d’optimiser la gestion des infrastructures routières et fluviales wallonnes.

«Il s’agit du principal centre de gestion du trafic routier en Wallonie. Cette rénovation permettra d’améliorer la collaboration entre les différents services présents sur le site», avance Carlo Di Antonio.

Des travaux d’agrandissement sont programmés mais également la modernisation et le développement d’équipements dynamiques ainsi que l’intégration de nouvelles technologies. «Grâce à ces travaux, nous pourrons améliorer nos communications et points de contrôle mais aussi agir davantage en temps réel sur le réseau. De plus, il était temps pour le personnel d’investir afin d’améliorer la qualité des conditions de travail», poursuit le ministre.

Confiée à la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico), la construction du nouveau bâtiment devrait être terminée fin 2018 ou début 2019.