Philippe Albert :«Il y a du mieux, mais il ne faut pas non plus se contenter de si peu»

1. « Le Standard s’est montré costaud mais n’a pas marqué et c’est inquiétant »

« Les Rouches avaient très bien entamé la rencontre avant de connaître un petit creux. Mais ils se sont repris et ont largement dominé la deuxième mi-temps. En fait, ils ont joué avec leurs armes car la créativité a toujours un peu manqué et ils ont fonctionné avec beaucoup de longs ballons. Le Standard peut être considéré comme le vainqueur moral du match contre Charleroi car il a stoppé l’hémorragie après deux lourdes défaites 4-0. Quand Sa Pinto dit qu’il a retrouvé un groupe avec l’envie, de la combativité, je suis d’accord avec lui. Mais les Liégeois n’avancent pas avec un point, ils ne pourront pas jouer toute la saison en livrant un tel combat physique, sinon ils seront cuits dans trois mois, et ils restent sur quatre matches sans but, ce qui est inquiétant. Sans marquer, c’est impossible de gagner. Il y a du mieux côté liégeois, notamment défensivement, mais il ne faut pas non plus se contenter de si peu. »

>L’avis de notre consultant sur la prestation des Zèbres, ainsi que sur le match d’Anderlecht, est à découvrir dans notre édition digitale.