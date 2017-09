Les gares SNCB de Seraing, Ougrée et Chaudfontaine vont rouvrir à la mi-2018

Rédaction en ligne

Le ministre fédéral de la mobilité, François Bellot, a annoncé ce matin à Chaudfontaine, que l’offre de trains autour de Liège sera renforcée à l'horizon 2018 notamment via l’ouverture au trafic voyageurs de la ligne 125A permettant la desserte prochaine de Seraing et Ougrée, ou encore via la réouverture du point d’arrêt de Chaudfontaine sur la ligne vers Verviers (Ligne 37).