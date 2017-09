Bois-de-Villers: collision impliquant deux véhicules à la rue du Bourdon (photos et vidéo)

Ce dimanche soir, aux alentours de 22h, une embardée d’une grande violence s’est produite à la rue du Bourdon à Profondeville.

En cause: deux véhicules. Une BMW, avec à son bord, trois passagers, se dirigeait vers Bois-de-Villers quand elle a percuté une Skoda qui circulait dans la direction opposée, vers Sart-Saint-Laurent.

Les dégâts des deux voitures sont considérables, mais heureusement, les occupants des deux voitures sont sains et sauf.

Le conducteur de la BMW a été légèrement blessé et transporté vers un hôpital namurois.

Selon les pompiers, la dame qui conduisait la Skoda, âgée d’une cinquantaine d’années, était blessée au bassin et aux jambes. Elle a été transportée en milieu hospitalier.

La police de l’Entre-Sambre et Meuse et les pompiers des zones de secours Val de Sambre et NAGE sont intervenus sur les lieux.

La chaussée étant obstruée, une déviation a été mise en place.