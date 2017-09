Ougrée: Ivan, 11 ans, tué à coups de hache par sa mère (photos et témoignages)

Dimanche, vers 3h du matin à Ougrée, Tatyana Hylko (47) a tué Ivan, son fils de 11 ans, à coups de hache. Katia, la grande sœur, a réussi à échapper à la mort. Entendue, la mère a expliqué qu’elle était convaincue d’être atteinte d’une maladie incurable, et qu’elle ne voulait pas laisser ses enfants seuls, dans un monde comme le nôtre…

Il y a des dimanches matin qui sont plus pénibles que d’autres. C’était le cas hier, avenue du Centenaire à Ougrée (Seraing). Le voisinage du numéro 173 se réveillait groggy, les yeux rougis par les pleurs et gonflés par le manque de sommeil. Vers 3h du matin, Tatyana Hylko (47 ans), leur voisine, s’est rendue dans la chambre de son petit garçon de 11 ans. Ivan dormait quand il a reçu un ou plusieurs coups de hache dans la nuque.Tatyana a alors cherché sa fille de 15 ans, dans le but de lui faire subir de même sort. Mais Katia avait pu s’échapper...

Probablement perdue et désorientée, la quadragénaire a pris la fuite à bord de sa voiture. Katia, 15 ans,a été recueillie par le voisinage, qui a appelé les secours. Aux petites heures du matin, Tatyana Hylko est arrêtée à Huy, par un policier d’Amay qui regagnait son domicile, et qui a aperçu le véhicule, recherché par toutes les polices de la région.

