Sprimont - FC Liège : la joyeuse entrée de Randy Giargiana

Image trompeuse : Lamort a manqué une occasion mais il a bien donné au score son allure définitive quelques minutes plus tard.

Battus à l’occasion de leur première sortie la semaine passée, Sprimont-Comblain et le FC Liège souhaitaient effacer le zéro au compteur. À l’issue d’un match moyen, Liège s’est logiquement imposé, Sprimont ne boxant plus actuellement dans la même catégorie que les « Sang et Marine ».