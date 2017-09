Chênée: menotté, Mike prend la fuite

Mike L., un jeune Liégeois âgé de 23 ans, a été interpellé ce samedi en fin de journée après avoir porté des coups à son ex-compagne. Le jeune homme l’avait pris en chasse en voiture et a tenté de la percuter. Il a ensuite brisé la vitre de la voiture et agressé la victime.

Il était dans les alentours de 17h45, ce samedi, lorsque Mike L. a croisé la route de son ex-compagne, quai Henri Borguet à Chênée (Liège). Le couple s’est séparé en mauvais termes il y a peu et, visiblement, Mike voulait régler des comptes avec la victime.

Les anciens conjoints se trouvaient chacun dans leur véhicule, et Mike a décidé de poursuivre son ex en tentant, selon cette dernière, de la percuter à plusieurs reprises. Arrivée au feu rouge de la rue de la Station, la jeune femme n’a eu d’autre choix que de s’arrêter. Mike en a profité pour sortir de sa voiture et se diriger vers celle de son ex.

Mike s’est alors mis à vociférer, à crier « je veux voir ma fille ! » et violemment frappé du poing dans la vitre côté conducteur qui a volé en éclats, blessant par la même occasion la jeune femme au visage. Il l’a ensuite empoignée.

La police, prévenue par des témoins, est rapidement intervenue sur place et a maîtrisé l’individu. Mais, menotté, Mike est parvenu à se dégager et a pris la fuite en courant ! Les policiers l’ont néanmoins vite rattrapé et l’ont plaqué au sol.

Il a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège ce dimanche matin. Il nie les faits : il assure qu’il a croisé son ex « par hasard à Chênée ». Qu’il est resté « très calme » lorsqu’il lui a parlé et que si la vitre avait explosé, c’était « à cause de {mon} bracelet ».

La victime, elle, a des plaies au visage et au nez, et est en état de choc. Elle écope d’une incapacité de travail de deux jours.