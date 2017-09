Le gratin pour les dix ans de l'Académie Vande Walle à Meux (photos)

JB

l’Académie Vande Walle, spécialisée dans la formation des jeunes gardiens de but à Meux, fêtait ses 10 ans d’existence ce vendredi soir. Dans la salle « Nosse Maujone » de Meux, près de 200 personnes ont partagé un repas et une soirée mise en place par le staff de l’Académie dont John Kouchane et Baudouin Leclercq.