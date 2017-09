La FGTB en action chez Jost à Bierset

Le transporteur Jost organisait samedi son Jobs Day à Bierset afin de recruter des chauffeurs. La FGTB en a profité pour mener une action symbolique de « dénoncer le dumping social à l’œuvre dans de nombreux secteurs et appeler à plus de justice sociale et fiscale ». Une vingtaine de personnes étaient présentes. «L’Union européenne et la Belgique demeurent dans une logique de profits à tout prix. Elle engendre une concurrence mortifère entre travailleurs belges et étrangers avec, pour conséquence, un nivellement des salaires par le bas. Le dumping social, ce sont des conditions inhumaines pour les travailleurs exploités et une concurrence déloyale pour les travailleurs et les entreprises respectueuses des règles. Le dumping social, c’est aussi la perte de milliers d’emplois dans de nombreux secteurs et un manque à gagner important pour la Sécurité sociale. La Belgique et l’Union Européenne ne peuvent en aucun cas rester sourds à cette problématique et doivent mettre en œuvre les mesures qui pourront mettre fin au dumping social», a indiqué Minervina Bayon, de la FGTB Li ège-Huy-Waremme. Le syndicat souhaire renforcer la législation et les services d’inspection ; une harmonisation vers le haut des conditions salariales décentes et des régimes de Sécurité sociale ; des conditions de travail normales, un revenu stable et une existence décente pour chaque travailleur européen. Tous les travailleurs européens doivent être traités de la même façon. Indépendamment de leur lieu de travail ; donner la priorité absolue à la lutte contre le dumping social. Au niveau belge, comme au niveau européen ; donner la priorité aux droits de l’Homme et aux droits sociaux fondamentaux face au marché et aux droits économiques. Les règles sont là pour protéger les travailleurs, pas pour accroître les bénéfices et le pouvoir des entreprises.