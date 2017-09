Standard - Charleroi: Luyindama devrait prendre la place de Scholz dans l'axe

S’il reste une bonne trentaine d’heures au technicien portugais pour arrêter définitivement la composition de son onze de base, on lui prête l’intention de modifier à 50 % son axe central défensif en remplaçant Alexander Scholz, à la rue à Bruges et auteur de la première grosse erreur individuelle du match, par Christian Luyindama. Dont ce sera, si l’information est avérée, une grande première cette saison, étant entendu que l’international congolais n’avait pas été repris lors des trois premières journées de compétition avant de prendre place sur le banc (et d‘y rester) lors des déroutes enregistrées face à Zulte Waregem et Bruges. Recruté par le Standard à l’hiver dernier, en provenance de TP Mazembe, Christian Luyindama avait disputé les six derniers matches de Playoffs 2 sous la direction de José Jeunechamps, qui appréciait grandement ses qualités physiques hors du commun et son sens du sacrifice. À la nuance près, et elle est importante, que le natif de Kinshasa, que beaucoup à Sclessin comparent à Oguchi Onyewu, avait été aligné en médian récupérateur.

Ici, il sera chargé aux côtés de Konstantinos Laifis de protéger le domaine de Guillemo Ochoa, aidé en cela par le tandem formé d’Uche Agbo et Merveille Bokadi comme médians défensifs.