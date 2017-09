Le personnel du CPAS de Saint-Vith a repris le travail

Le personnel a décidé de suspendre son mouvement de grève et de reprendre le travail dès jeudi. « Mais il pourra reprendre à tout moment en fonction des avancées et de l’analyse des documents qui nous ont été remis et qui expliquent les raisons du licenciement de la directrice générale ff », avertit M. Reuter.

La réunion de mercredi soir a permis de dégager trois pistes afin d’améliorer les relations de plus en plus tendues entre le personnel du CPAS et son président, Paul Bongartz. Un médiateur est notamment recherché.

Tous les intervenants, en ce compris un grand nombre de conseillers CPAS, souhaitent des échanges plus réguliers d’informations entre les parties. Une concertation avec les syndicats sera entreprise.

Le personnel du CPAS de Saint-Vith affilié au syndicat chrétien CSC avait entamé un mouvement de grève spontané lundi matin afin de marquer son soutien à la directrice générale ff, qui allait être licenciée le soir même par le conseil de l’Action sociale. La grève aura duré trois jours.