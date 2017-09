AS Eupen: 20 joueurs sélectionnés pour aller à Waasland-Beveren

La sélection de l’AS Eupen pour le match de ce samedi soir comprend 20 joueurs : Van Crombrugge, Niasse, Nurudeen ; Tirpan, Loties, Blondelle, Wague, Gnaka, Diagne, Lazare, Luis Garcia, Madibo, George, Castro Montes, Schouterden, Ocansey, Afif, Verdier, Leye, Mouchamps

> Blessé à la cheville, Abdulkarim Hassan Fadlalla n’est pas sélectionné. « On espère son retour la semaine prochaine », signale Jordi Condom, le coach eupenois, qui doit aussi se passer de Marc Valiente en raison d’une petite entorse à la cheville. Ibrahim Diallo poursuit sa revalidaton, tandis que son homonyme Moussa Diallo (cheville et os du péroné) devrait reprendre mardi prochain avec le groupe. Carlos Martinez Castro, Hamza Sanhaji et Souleymane Aw (qui souffre d’une entorse au genou) ne sont pas repris non plus, contrairement à Assim Omer Madibo, Akram Afif et Moussa Wague, rentrés de leur sélection en équipe nationale en cours de semaine.