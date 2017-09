«Les Liégeois sont-ils des cochons?»: voici les nouvelles mesures strictes en matière de propreté à Liège

La problématique de la propreté de la Ville de Liège, de ses rues et des dépôts clandestins a été fortement discutée lors du conseil communal de la Cité ardente, lundi dernier. Et globalement, tout le monde s’accorde à dire que les incivilités n’ont cessé de se multiplier ces derniers temps. Face à cela, les autorités communales ont décidé d’enclencher un vaste plan d’actions avec une batterie de mesures, comme l’utilisation poussée de caméras de surveillance, des contrôles de police ou encore un ramassage bien plus fréquent. Explications.

Les Liégeois sont-ils des cochons? La phrase est provocatrice à dessein, bien évidemment, mais traduit néanmoins une problématique bien réelle, visible au quotidien dans divers quartiers de la Ville. Les dépôts clandestins se multiplient et il n’est guère rare de voir de vieux matelas, des meubles cassés et autres ferrailles s’entasser à côté des poubelles publiques, voire dans des coins plus à l’abri des regards...

Un phénomène récurrent que les habitants ne peuvent plus supporter. Conscients de la recrudescence du phénomène, les autorités ont décidé de réagir.

Ainsi, le collège s’est réuni avec les différents services concernés pour élaborer un plan d’actions commun Ville-Police, qui comprendra des mesures préventives, répressives et curatives. Les voici.