La promesse de l'entraîneur du Standard, Ricardo Sa Pinto, aux supporters des Rouches!

Durant une heure et quart, les présidents de ceux-ci ont ainsi pu rencontrer, à leur demande, la direction du club liégeois, représentée par Bruno Venanzi, Alexandre Grosjean et Olivier Renard, ainsi que Ricardo Sa Pinto et deux de ses joueurs, Sébastien Pocognoli et Paul-José Mpoku, respectivement capitaine et vice-capitaine des Rouches.

L’entraîneur du Standard a réclamé du soutien populaire, mais il a également fait une promesse…

Découvrez aussi les propos très dur de Michel Renquin, ancien Diable rouge et joueur de Sclessin.

> Tous nos articles Standard GRATUITEMENT pendant 1 mois