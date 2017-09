Coup de théâtre chez Ecolo Verviers: Paul Fauconnier ne sera pas tête de liste

« Paul demande aujourd’hui à se mettre en retrait de cette mission, explique la locale Ecolo dans un communiqué envoyé hier en fin de soirée. Paul Fauconnier se trouve confronté aujourd’hui à des accusations de viols et d’attentats à la pudeur. Le jugement de ces faits doit être prononcé à la fin de ce mois de septembre par le Tribunal correctionnel de Verviers. Il souhaite pouvoir faire face à cette procédure aussi sereinement que possible, sans que ses conséquences puissent porter préjudice au projet écologiste pour lequel il se bat depuis plus de 15 ans. »

Face à de telles accusations, sa position de tête de liste devenait bien sûr indéfendable, même si, rappelons-le, il n’est pas (encore) condamné à l’heure actuelle. Le conseiller au CPAS d’Ecolo Verviers a donc pris la décision qui s’imposait. Une décision dont Ecolo « prend acte ». Le parti « lui souhaite de pouvoir vivre cette procédure de la manière la plus sereine possible. »