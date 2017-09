Lucie Watillon termine bien aux Mondiaux d'escalade

La grimpeuse de 14 ans était à Innsbruck (Autriche) en compagnie de l’équipe nationale durant une semaine dans une compétition regroupant les trois disciplines de l’escalade : la vitesse, le bloc et la difficulté. La sportive de Meux a dû se contenter de la 63e place dans l’épreuve de vitesse qui n’est pas sa tasse de thé vu le manque d’infrastructures pour s’entraîner dans notre pays. 37e sur l’épreuve de bloc, Watillon a sorti le grand jeu ce mercredi et ce jeudi dans le concours de la difficulté (lead) puisqu’elle a franchi le cap des qualifications et de la demi-finale. Ce jeudi soir, Lucie a pris la 7e place de la finale. Une belle ponctuation pour la grimpeuse qui n’avait, ce jeudi soir, toujours pas son classement général final du combiné de ce Mondial, mais qui devrait figurer dans le top 20. Un résultat plus que positif.