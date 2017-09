Soumagne: Simon,12 ans, à la Mostra de Venise avec Charlotte Rampling!

Simon Bisschop , un Ayeneutois de 12 ans et élève au CPH à Herve, est à l’affiche du film « Hannah » aux côtés de Charlotte Rampling. Un film en lice pour le Lion d’Or à la Mostra de Venise pour lequel la production recherchait un jeune non-voyant.

Simon a 12 ans. Il est également non-voyant. Deux critères qui lui ont permis aujourd’hui d’intégrer le prestigieux monde du 7 e Art. Il est en effet à l’affiche, qu’il partage avec Charlotte Rampling, du film «Hannah», en compétition officielle à la Mostra de Venise.

« Simon est suivi à Liège par ‘La Lumière’, explique sa maman, Estelle Wery. C’est là qu’on nous a dit que l’équipe d’un film aurait aimé caster Simon. A la base, ils cherchaient un enfant plus jeune et malvoyant, mais ils n’en trouvaient pas. On a accepté, sans trop y croire, en se disant que ça ferait une expérience… »

Résultat : cet élève du CPH à Herve se retrouve à l’affiche du film «Hannah» aux côtés de la grande actrice Charlotte Rampling avec qui il partage plusieurs scènes.

Et ce n’est pas la première « heure de gloire » du petit Soumagnard : en 2013, avec sa soeur jumelle, il avait rencontré le couple royal et avait demandé à Philippe : «Je peux sentir ta couronne?» (vidéo).