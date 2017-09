Foot (D3): premier duel entre les Castela à Richelle-Stockay (vidéo)

Depuis le début de leur carrière en équipe fanion, Manu et Olivier Castela ont croisé le fer à 3 reprises : lors d’un Verviers-Faymonville et lors de deux oppositions entre Richelle et Beaufays. A la clé, une victoire pour Oli et deux partages. Mais il ne s’agissait que de rencontres amicales. Ce dimanche, ils s’affronteront pour la toute première fois en championnat. Nous les avons réunis pour préfacer la rencontre.

Après des années ensemble à Verviers, à Faymonville et à Aywaille, Manu et Oli vont s’ffronter pour la première fois.

Manu et Olivier, comment vous sentez-vous à quelques jours de ce duel tant attendu ?

Manu Castela : « C’est encore un peu tôt. Avec le boulot, on n’y pense pas trop pour l’instant. Pour nos familles, qui ont prévu de manger ensemble, c’est, par contre, l’événement foot de l’année. Elles suivront le match ensemble. Une dizaine de personnes en tout, peut-être plus si les frères de mon père les rejoignent, même s’ils ne s’intéressent pas trop au foot régional. J’avais demandé à notre président d’organiser un repas d’avant-match. Il a essayé mais le restaurateur n’était malheureusement disponible. »

Olivier Castela : « Un des deux fera la fête, ou personne ne la fera. C’est évidemment un match plus attrayant que les autres. Si tôt dans la saison, on ne sait cependant pas encore évaluer réellement le niveau de nos équipes. »

M.C. : « Non mais si on s’incline à nouveau à domicile, comme la semaine dernière, ça fera tâche et un bilan de 3 sur 9. On est donc déjà au pied du mur. Pour Stockay, par contre, après son 6 sur 6, ce ne sera pas un scandale s’il perd des plumes. Ils sont un ou deux crans au-dessus… »

O.C. : « Après la brillante fin de saison, on est en confiance. Les nouveaux sont déjà bien intégrés et l’équipe est rôdée. En battant Verlaine lors du premier match, une équipe qui a failli monter en D2, on a vu qu’on avait le niveau. Et on a enchaîné avec un match consistant contre Habay. »

Retrouvez l’intégralité de cette interview dans La Meuse Huy-Waremme, La Meuse Liège et La Meuse Verviers de ce vendredi 8 septembre ainsi que sur nos éditions digitales