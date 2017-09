Huy: il ne paie pas son ticket de train, se rebelle et blesse un policier

A.BT

Ce jeudi, à 9 heures du matin, les policiers hutois ont été appelés à la gare : un individu n’avait pas payé son ticket et refusait de décliner son identité. Les agents de la SNCB l’ont débarqué en gare de Huy. Sur le quai, il n’a pas été plus conciliant avec les policiers hutois. Il s’est rebellé et a frappé l’un d’eux.