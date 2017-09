Liège: Belle-Île s'agrandit et accueillera de nouveaux commerces

C’est officiel , le centre commercial de Belle-Île sera prochainement doté d’une toute nouvelle aile. C’est d’ailleurs dans le courant de l’année 2018 que le chantier pour l’extension de la galerie va débuter et prendre place sur le parking extérieur. De quoi réjouir les fans de shopping qui auront l’occasion de découvrir de toutes nouvelles enseignes.

Certaines personnes en doutaient tandis que d’autres n’y croyaient plus du tout. Finalement, la nouvelle a bel et bien été confirmée par les personnes responsables du projet : Belle-Île va comme convenu s’agrandir. En effet, les travaux pour l’extension de l’un des plus populaires centres commerciaux liégeois vont prochainement commencer.

Un tout nouveau bâtiment sera ainsi construit et accueillera de nombreux nouveaux magasins lorsque les travaux seront terminés.

> Tous les détails dans notre édition digitale.