On savait le match de ce dimanche entre le Standard et Charleroi à haut risque, des mesures de sécurité particulières ont d’ailleurs été prises, mais on ne s’attendait pas à ce que certains supporters rajoutent de l’huile sur le feu de la sorte…

Ce mercredi soir, à quelques jours du (toujours) très chaud derby wallon entre la Standard et Charleroi (dimanche, 18h), le compte Twitter des Ultras Inferno 1996, le club de supporter le plus connu du Standard, a publié une photo sur laquelle on peut voir deux banderoles pour le moins « agressives » adressées aux joueurs de Ricardo Sa Pinto : « Dimanche, 10/9, réouverture de la chasse aux Zèbres » et « Dimanche, oubliez tout : une seule issue : la victoire. Tuez-les »

S’il faut une nouvelle fois relativiser la portée de ces banderoles, cette « action » pose question, alors que le match est déjà considéré comme à risque vu la situation des deux clubs.