Accident entre une voiture et un cyclomoteur rue Entre les Ponts

Ce mercredi 6 septembre, vers 11h55, un accident de circulation s’est produit entre une voiture et un cyclomoteur rue Entre les Ponts à Verviers. La conductrice du cyclomoteur a été blessée dans cet accident et souffrait de douleurs au coude et au pied droit. Elle a été emmenée à l’hôpital où il a été constaté que ses jours n’étaient pas en danger.