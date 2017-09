Huy: le maître de Bruni coupable de négligence (vidéo)

La mobilisation autour de Bruni, ce labrador décédé après avoir été abandonné dans une cour de Huy, ne faiblit pas. Ce mercredi, pour le prononcé du jugement, ils étaient encore une trentaine de sympathisants de la cause animale à avoir fait le déplacement jusqu’au palais de justice de Huy. Dans la foule, on reconnaissait des membres de Poils et Moustaches, Animal Sans Toi… t et de la SPA de Liège. Et bien sûr de Wolf Eyes, l’association à l’origine de l’action en justice contre le propriétaire de Bruni.

