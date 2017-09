Les travaux de réhabilitation de l'E42/A15 située entre Grâce-Hollogne et St-Georges débutent ce lundi 11 septembre

En collaboration avec la Direction des Routes et des Bâtiments du Service Public de Wallonie, la SOFICO débute ce 11 septembre les travaux nécessaires à la réhabilitation du revêtement de l’E42/A15. Un important chantier qui prend place entre Grâce-Hollogne (BK 2) et Saint-Georges (BK 12).

Pour mener à bien leurs objectifs, les responsables du projet ont décidé de subdiviser le chantier en trois phases distinctes : la première aura lieu du 11 au 27 septembre et concernera la route située entre Grâce-Hollogne et le parking d’Horion en direction de Namur, la seconde se déroulera du 22 au 29 septembre et prendra place entre la fin du viaduc d’Horion et Saint-Georges toujours en direction de Namur, et la dernière phase débutera le 27 septembre et prendra fin le 24 octobre. Elle s’occupera du revêtement de la route située entre le parking d’Horion et Grâce-Hollogne en direction de Liège.

Durant ces prochaines semaines, la vitesse sur l’ensemble de la zone réaménagée sera d’ailleurs limitée à 70 km/h. Pour la première et la troisième partie de travaux, la circulation sera maintenue à trois voies dans les deux sens mais uniquement sur les bandes rétrécies et en utilisant la bande d’arrêt d’urgence. En ce qui concerne la deuxième phase du chantier, la circulation sera quant à elle réduite à deux voies vers Namur entre les BK 9,4 et 11,55.

À noter également qu’à partir de ce lundi 11 septembre et jusqu’au 27 septembre prochain, la bretelle de l’échangeur de Grâce-Hollogne (A604) vers Namur sera entièrement fermée.

De nombreux changements à prendre en compte si vous êtes habitués à emprunter ces voies.