Le Carrefour Market à St-Georges cambriolé 4 fois en 4 mois!

Cynthia CharOT

Lundi soir, le Carrefour Market de Saint-Georges s’est fait cambrioler. Quatre hommes cagoulés et gantés sont entrés par effraction dans le magasin et ont emporté des cigarettes, du tabac, des alcools, des cartes Flex et des articles de la marque Bosch. La scène a duré six minutes et a été filmée. Le magasin offre une récompense pour toute aide qui mènerait au dénouement de cette affaire.