Les nouveaux déboires de Gilbert Bodart: «Il nuit à beaucoup de monde, il est dangereux», confie son ex-compagne, qui aurait été menacée

Le 1er juillet dernier, Gilbert Bodart nous présentait Mariska comme étant sa nouvelle compagne. L’ancien footballeur et la Hannutoise de 36 ans semblaient filer le parfait amour. « Quand je l’ai connue, je traversais une période plutôt difficile avec la garde de mon enfant. Mais Mariska était là pour me soutenir. Elle m’a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve difficile », nous confiait même le Gil, qui paraissait apaisé et amoureux. Mais tout a changé…

Les deux tourtereaux ont maintenant rompu. Après deux petites semaines de relation seulement selon la jeune femme, qui explique que la séparation s’est plutôt mal passée. « J’ai cru que je pouvais l’aider à vaincre ses démons, mais j’ai vite compris que la vie que me proposait Gilbert Bodart n’était pas pour moi », explique la trentenaire.

« Sans rentrer dans les détails, disons qu’il nuit à beaucoup de monde. Je l’ai quitté par un message assez laconique. Seulement voilà, entre-temps, nous nous étions affichés dans un article de presse. »

« J’ai reçu trois appels plutôt inquiétants, ils allaient s’en prendre aux enfants »

Et, depuis, Mariska aurait été menacée par des certaines personnes qui en veulent à Gilbert Bodart et à qui il devrait de grosses sommes d’argent. Elle n’en dort plus. « Il est dangereux. Il me menace sur son profil Facebook ».

Une vidéo intime ?

De son côté, la nouvelle copine de Gilbert Bodart, une certaine « Cathy », nous affirme que Mariska ferait chanter l’ancienne icône du Standard avec une vidéo « intime »…

