Des casiers pour les sdf à Liège: voici l'avis de la Ville (vidéos)

Dire que le projet de casiers solidaires portés par trois associations liégeoises (Terre, les Sentinelles de la Nuit et Fleur Service social) a reçu un soutien massif de la part de la population est un euphémisme. Et pour cause, puisque cette idée est arrivée à la première place de la vaste consultation populaire lancée par les autorités, baptisée « Réinventons Liège ».

L’objectif est d’installer, à six endroits stratégiques (proximité, salubrité, sécurité) de la cité, deux rangées de six casiers (photos), soit 72 en tout. Les associations sont prêtes à financier la construction et l’installation des casiers et à s’intégrer dans le dispositif de gestion de ceux-ci.

Lundi soir, au conseil communal, la Ville de Liège a donné son avis sur la question.