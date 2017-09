La fin du giratoire provisoire de Hannut : voici ce qui a été décidé !

M-C. G.

À Hannut, le rond-point à l’essai du Collège vit ses derniers mois. Le bureau d’étude mandaté pour plancher sur les aménagements du haut de la rue Zénobe Gramme et l’accessibilité aux abords du Collège et du Lycée vient de rendre son rapport. Il sera présenté ce vendredi aux directions d’école et aux comités de parents.