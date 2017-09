Crisnée: installation du Lidar pendant une semaine sur la N3

La police de Hesbaye a installé ce mardi matin le Lidar le long de la nationale 3 (Grand-Route) reliant Liège à Bruxelles via Oreye, à hauteur du rond-point de Crisnée. « Celui-ci flashera dans les deux sens, vers Liège mais aussi vers Oreye. Les camions, entre autres, de plus de 7,5 tonnes ainsi que les voitures seront contrôlés », explique le service roulage de la zone.

Il vous faudra donc être prudent. Pour rappel, la vitesse maximale autorisée sur cette route est de 70km/h hors agglomération et de 60km/h pour les camions de 7,5 tonnes.

Le Lidar sera en place jusqu’au mardi 12 septembre. « C’est la troisième fois qu’il est installé le long de cette nationale. C’est un endroit bien choisi. Systématiquement, nous avons de bons résultats. C’est un endroit où le trafic est intense et puis, cela permet de marquer le coup. » Après la prévention, la zone de police est donc en phase de répression. Après Geer et Waremme et Crisnée, le lidar sera ensuite déplacé pour se retrouver à Fexhe-le-Haut-Clocher, le long de la nationale. Et ce, du 12 septembre au 19 septembre.

« Les quatre nationales en question quadrillent la zone de police de Hesbaye. Et fonction des disponibilités, nous mettons des patrouilles mobiles également à ces endroits »

Pour l’instant, il n’est pas encore question d’installer un radar fixe, mais soyez tout de même prudent, chaque personne flashée sera verbalisée !