André a tourné avec Clint Eastwood

Le Liégeois André Pasquasy, 53 ans, se souviendra longtemps du tournage du film « Le 15h17 pour Paris » les 29 et 31 août derniers à la gare du Midi à Bruxelles.

Il a pu tourner dans ce film réalisé par le monstre sacré du cinéma américain qu’est Clint Eastwood, 87 ans, qui joue aussi dans ce film qui retrace l’attentat manqué d’août 2015 dans le Thalys en France après qu’un terroriste ait embarqué à Bruxelles.

Très impressionné

« J’ai été très impressionné. C’est le plus grand acteur avec lequel j’ai eu l’honneur de tourner depuis le début de ma carrière de figurant. Inutile de vous rappeler son CV en tant qu’acteur et en tant que réalisateur. Il est passé à quelques centimètres de moi sur le quai nº3 de la gare bruxelloise mais je n’ai pas pu lui parler », précise André Pasquasy.

Avant Clint Eastwood, il avait tourné avec JoeyStarr. © D.R.

Le Liégeois était l’un des 75 figurants belges, avec la jeune Waremmienne de 10 ans, Courtney Louis, qui ont participé aux deux jours de tournage à la gare du Midi à Bruxelles.

« Je devais circuler dans la gare avec ma valise, croiser le terroriste qui marchait de manière très décidée, sans s’arrêter, puis je montais dans le Thalys », indique André Pasquasy. La réalisation n’était pas satisfaite des rushes du mardi et a donc procédé à un nouveau tournage le jeudi suivant. « On était présent les deux jours dès 6h du matin mais l’équipe de tournage n’est restée que trois quarts d’heure en gare de Bruxelles-Midi. Les trois Américains qui sont parvenus à maîtriser le terroriste jouaient leur propre rôle, en tant que vacanciers qui prenaient le Thalys. C’est dire si les mesures de sécurité étaient exceptionnelles ».

Grandes mesures de sécurité

« Tous les figurants ont dû présenter un certificat de bonnes vie et moeurs. On a dû aussi signer un papier de confidentialité sur le tournage et de droit à l’image. On ne pouvait pas prendre de photo et on devait garder le secret, sinon on écopait d’une amende très salée. Et durant les tournages, il y avait le personnel de sécurité de la gare du Midi, le personnel de sécurité de la Warner Bros et le personnel de sécurité des comédiens, en plus de la gendarmerie française », ajoute André Pasquasy.

Car le lendemain, le tournage du film se poursuivait en gare d’Arras en France.

Quant à André, il interprétera un petit rôle dans le film « Plein la vue » sur les malvoyants qui sera tourné en province de Liège à la mi-septembre.