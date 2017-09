Exceptionnellement ce mardi, les travaux de nuit entre Andenne et Daussoulx sur la E42 se sont prolongés et les automobilistes n’ont qu’une bande de circulation pour passer en direction de Namur. Cela provoque d’énormes files.

À cause des travaux qui se sont prolongés, les automobilistes perdent en effet plus d’une heure de retard dans les travaux en direction de Namur, sur le coup de 7h30. Une deuxième voie devrait ouvrir et améliorer la situation dans les prochaines minutes.

