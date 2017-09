Le personnel du CPAS de Saint-Vith en grève

Les représentants des travailleurs ont sollicité une rencontre avec l’autorité afin de discuter des motifs de cette décision qu’ils souhaitent voir annulée. La concertation n’est cependant programmée que mercredi matin.

Les syndicats ne comprennent pas cette intention d’autant que, depuis sa nomination il y a un peu plus d’un an, « Mme Holper a ramené une bonne ambiance de travail et ce n’est donc pas pour sa gestion du personnel, fort de 15 travailleurs sociaux, qu’elle doit être licenciée », souligne la CSC Services Publics.

Le syndicat chrétien a envoyé une lettre de soutien du personnel à chaque membre du conseil de l’action social, mais elle est restée sans réponse, stigmatise la CSC qui sera présente lundi soir lors du conseil de l’action sociale afin de soutenir la directrice générale faisant fonction.

Le président du CPAS, Paul Bongartz, a rencontré les travailleurs, mais n’a pas souhaité déroger à ligne de conduite. Christian Krings, le bourgmestre, s’est aussi rendu sur le piquet en fin de matinée afin de discuter avec le personnel en grève.

L’action pourrait perdurer selon la décision qui sera prise lundi soir, prévient M. Reuter.