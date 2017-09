«Cibler les chômeurs, c'est scandaleux», s'indigne Daniel Richard, le secrétaire interprofessionnel de la FGTB, après les propos très directs de Pierre-Yves Jeholet

Extrait de la longue interview que nous a donnée le secrétaire interprofessionnel de la FGTB, dans l’arrondissement de Verviers : « Le MR est coincé dans un calendrier. À la Région, il a un an pour faire des preuves. Trop peu pour mettre en œuvre des politiques et de grands chantiers (...). Ça lui impose de faire de la communication. Ce que dit Pierre-Yves Jeholet, ce n’est que de la mauvaise com’, qui stigmatise un public déjà fragilisé. Je ne serai jamais d’accord avec ce qu’il dit des chômeurs, avec le fait qu’il se montre avec Francken (...). Il se met au service de la N-VA pour sa politique d’immigration et d’accueil des réfugiés. Honteux et inacceptable ! »

