Ward'in Rock : Georgio a mis le feu ce vendredi

La 21e édition du Ward’in Rock a débuté ce vendredi. Une première journée plus axée sur le rap, qui a attiré un public jeune et motivé. On retiendra la prestation de Georgio, la tête d’affiche de la soirée et l’une des pointures montantes du rap français, qui a mis une ambiance de feu sur la plaine du festival.