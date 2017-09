De Valkeneer met en garde contre un renforcement de la police administrative

Doter la police administrative de plus de pouvoirs contraignants n’est pas le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme, a plaidé vendredi le procureur général de Liège dans sa mercuriale prononcée à l’occasion de la rentrée judiciaire de la Cour d’appel de Liège.

Christian De Valkeneer n’est pas favorable à la tendance observée chez nos voisins français à renforcer la police administrative au détriment de l’approche pénale. Pour lutter contre le terrorisme, quatre axes doivent être privilégiés, a-t-il déclaré.

Les autorités doivent encourager une certaine résistance (passive) au sein de la population face au terrorisme, de manière à réduire l’utilité du passage à l’acte, estime d’abord le procureur général.

Ensuite, à l’instar de ce qui se pratique à Liège et Verviers, il faut mettre en place des « task forces » locales ayant pour vocation de rassembler des informations sur les milieux et les personnes radicalisés ou susceptibles d’évoluer en ce sens et maintenir le contact avec ceux-ci ainsi que leur entourage, a-t-il encouragé.

Christian De Valkeneer a poursuivi son discours en affirmant que « la lutte contre le prosélytisme visant à inciter à des actes de violence ou à répandre la haine doit constituer une priorité de politique criminelle », notamment via une surveillance d’internet et des médias sociaux qui jouent de nos jours un rôle majeur dans la propagation des idées.

La lutte contre la discrimination, l’incitation à la haine et l’expression de propos injurieux doit également constituer l’un des axes d’une politique de lutte contre le terrorisme, a-t-il conclu.

La bâtonnière Isabelle Tasset a ensuite insisté sur la nécessaire révolution numérique de l’institution judiciaire, évoquant l’expérience que mène le barreau de Lille (France) pour créer son propre logiciel d’intelligence artificielle. Elle a invité la Cour d’appel de Liège à s’associer au barreau de Liège en vue de se doter d’un tel logiciel en partenariat avec l’Université de Liège, les maisons d’édition et avec le soutien du conseil de l’Europe.

« Avec ce nouveau logiciel, nous gardons la main sur l’application du droit, sans compter que le temps gagné sur les recherches documentaires sera consacré aux justiciables, aux dossiers plus complexes », a souligné la bâtonnière.