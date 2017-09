Ce dimanche, on va retriboler à Verviers

Triboler, mot bien wallon, consistait, à l’époque de la fête du saint patron de la paroisse, à se rendre dans le clocher pour y attacher des cordes au maka (soit au battant) des cloches, pour les faire tinter selon une mélodie simple. Un air qui résonnait souvent lors d’une procession. D’où l’expression wallonne : « On n’såreût triboler èt èsse al porcèssion » (il n’est pas possible de triboler tout en marchant à la procession).

La tradition existe encore en Rhénanie ainsi qu’à Eupen. Côté francophone, on l’a pérennisée à Malmedy, pour la Saint-Géréon. Ici, à la cathédrale, le 10 octobre, une équipe interprète un air en tirant sur le battant des cloches. Avant sa démolition, on jouait ce morceau avec les cloches de l’église paroissiale Saint-Géréon, disparue voici environ un siècle. Les Malmédiens ont mis des paroles sur cette mélodie simple, bien en rapport avec la fête profane qui coïncidait avec la procession : « Bing èt bong à Sint-Djèrion, nos n’nirans po lu p’tit pont et nos r’vinrans po l’grand pont, cwan n’s aront magnî l’flèyon » (soit Bing et bong à Saint-Géréon, nous passerons par le petit pont et reviendrons par le grand quand nous aurons mangé la grande tarte à base d’œufs).

Mais Verviers, elle, avait abandonné la tradition. L’abbé Maquinay, dans son livre sur la paroisse Saint-Remacle, en faisait mention à l’occasion de la Fête-Dieu et le dimanche le plus proche de la Saint-Remacle, fêté le 1 er septembre.

Ce qui explique que ce dimanche 3 septembre, les Verviétois feront revivre cette tradition, sur les coups de 15 heures. Pour la circonstance, la place sera débarrassée des véhicules qui y stationnent et un écran retransmettra la prestation des « triboleurs ». Face à cet écran géant, un verre de l’amitié sera proposé à prix modique. L’accès au site sera gratuit.