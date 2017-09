Memorial Van Damme: le Jamaïquain Yohan Blake s'offre le 100m en 10.02

Le Jamaïquain Yohan Blake s’est offert le 100m de la 41e édition du Memorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Yohan Blake, champion du monde en 2011, l’a emporté en 10.02 devant l’Américain Michael Rodgers (10.09) et un autre Jamaïquain, Julian Forte (10.12). Asafa Powell, le 3e Jamaïquain au départ, a pris la 4e place en 10.18.

