Journées du Patrimoine: voici ce qu'il ne faut pas manquer

Rédaction en ligne

Le week-end des 9 et 10 septembre, partout en Wallonie, le grand public est invité à venir découvrir le Patrimoine wallons. Thème de cette 29 e édition : « Voies d’eau, de terre et de fer. Patrimoines et RAVeL ». De nombreuses activités sont au programme auw quatre coins de la Wallonie, dont en province de Luxembourg.