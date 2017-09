Le boom des courses d'obstacles sur l'arrondissement de Verviers

Esen Kaynak

Connues déjà en Flandre et en Wallonie depuis quelques années, les courses d’obstacles s’installent petit à petit dans la région verviétoise et rencontrent un plein succès. Une mine d’or pour les organisateurs. La saison reprend en septembre. Sur l’arrondissement, les amateurs trouveront la Dragorun de Malmedy, l’Ultimate Ardennes Race à Rahier (Stoumont) et le Highland Clash à Ovifat (Waimes).