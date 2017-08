Le feu se propageant rapidement au hangar de la ferme Denolf, abritant la récolte de paille de l’été, il a été fait appel aux pompiers du poste de Gembloux, avec un renfort de citernes de Namur, Sambreville et Fleurus, sous le commandement du lieutenant Dumont et du Capitaine Gilson. Un arrosage important a permis d’éviter la propagation du feu à l’ensemble du bâtiment et ainsi préserver le stock d’engrais.

Un écran d’eau a également été installé pour protéger les habitations voisines de la chaleur. Vu l’ampleur de l’incendie, une surveillance des lieux par les hommes du feu sera nécessaire pendant une bonne partie de la nuit.

Retrouvez toutes les photos de l’incendie dans l’édition digitale de La Meuse Namur