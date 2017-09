Bastogne : le Ward'in Rock, ça débute ce soir!

C’est l’événement le plus attendu de l’année pour beaucoup de Bastognards. Le Ward’in Rock fêtera, ce week-end, sa 21 e édition et avec une affiche de qualité qui plus est.

Le rendez-vous musical incontournable des Bastognards prendra place ces 1 et 2 septembre à Wardin où la 21 e édition du Ward’in Rock s’y déroulera. « La préparation se passe bien. Jeudi en fin d’après-midi, on terminait tout ce qui concerne le branchement électrique. Maintenant, il ne reste plus que du fignolage. Avec nos 400 bénévoles, on est tous fin prêt pour un tout bon week-end », se réjouit Matthieu Lambert, coordinateur général du Ward’in Rock.

Retrouvez l’information complète dans La Meuse Luxembourg de ce vendredi ou dans notre nouvelle édition digitale.