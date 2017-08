Namur: 2 dealers arrêtés, 6.000€ et 400gr de marijuana saisis

Ce mardi 29 août, un jeune homme a été interpellé en soirée à Saint-Servais par la police locale de Namur. L’individu transportait une grosse somme d’argent sur lui : près de 6.000 euros ! La police a donc effectué une perquisition chez lui immédiatement après. Une bonne idée, car sur place, un second jeune homme a été interpellé. Plus de 180 grammes de cocaïne et plus de 400 grammes de marijuana y ont surtout été saisis.

« Déférés chez un juge d’instruction, les deux individus ont été placés sous mandat d’arrêt », expliquent le Procureur de Namur et le chef de la police locale, qui se félicitent de cette action. « La Zone de Police de Namur continuera à s’investir activement dans la lutte contre ce type de criminalité qu’est le trafic de stupéfiants. »