Football - Jeffrey Rentmeister signe à Sprimont (D2 Amateurs)

Le défenseur, actif à Tessenderlo, va apporter tout son vécu dans le groupe emmené par Stéphane Jaspart. Une arrivée qui n’est pas la seule puisque les Carriers ont également offert un contrat à Nicolas Lapierre, le jeune défenseur passé par le Standard et actuellement à Seraing. Seulement, et en raison de l’interdiction de transfert des Métallos, le garçon ne pouvait pas s’affilier et cherchait donc une nouvelle aventure. Un destin qui le verra croiser Gilles Pezzin, un latéral gauche issu des Espoirs du Standard. Trois nouvelles têtes dans le but de peaufiner un noyau alliant expérience et frivolité.