Seraing: avez-vous vu Amédéo Solagna, 89 ans, porté disparu depuis ce mercredi 30 août ?

Ce mercredi 30 août, vers 9h, Amedeo Solagna, un homme âgé de 89 ans, a quitté son domicile situé rue des Trixhes à Seraing. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Le parquet de Liège lance un avis de recherche pour tenter de le retrouver.

L’octogénaire se déplace habituellement en transport en commun, principalement sur les lignes 25 et 48 du réseau TEC, pour se rendre en direction de Sart-Tilman. Monsieur Solagna mesure 1m65 et est de corpulence moyenne. Il a les yeux verts, des cheveux blancs coupés courts et une forte calvitie. Il porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un jeans bleu et d'un sweat à tirette bleu marine.

Il a des problèmes d'équilibre et peut sembler confus et désorienté.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30 300

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.