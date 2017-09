5 dossiers d'homicide verviétois pour la rentrée judiciaire

Rédaction en ligne

La rentrée de l’arrondissement judiciaire de Liège sera marquée par l’absence de procès d’assises planifiés au cours des prochains mois. Après la réforme «Pot-Pourri», la majorité des affaires criminelles sera jugée par le tribunal de première instance et ensuite par la cour d’appel de Liège. Plusieurs dossiers d’homicides seront jugés en septembre et octobre devant les tribunaux correctionnels de Liège et de Verviers.