Luxembourg: le chaos à l'aéroport du Findel

La piste de l’aéroport a été fermée en fin de soirée mardi suite à un accident avec un petit avion. Pas moins de dix atterrissages ont été annulés et déviés vers les aéroports de Francfort-Hahn et Liège. Une fois arrivés en Allemagne et Belgique, les avions devaient refaire le plein de kérosène puis revenir au Findel, indiquent nos confrères grand-ducaux. Des services de bus ont été mis en place depuis Liège pour ramener les passagers vers Luxembourg.

Les passagers du vol Londres-Standed ont dû, eux, faire preuve de patience puisque leur avion Ryanair n’a décollé qu’à 9h ce matin.

L’ambiance était assez tendue dans le hall de l’aéroport parmi les passagers bloqués à l’aéroport, relatent nos confrères. Le restaurant de l’aéroport a été rouvert pour permettre aux passagers de se restaurer et de se désaltérer gratuitement.

La piste a finalement été rouverte vers 2h20. LuxAirport a annoncé que deux vols prévus au décollage ce mercredi matin pour Amsterdam et Francfort étaient annulés. D’autres seront encore retardés.