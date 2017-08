Huggy's Bar lance le premier Sushi Burger de Belgique et ouvre deux nouveaux établissements!

Nouveautés ! Les Liégeois de Huggy’s Bar et d’Attrap’Sushi s’associent pour lancer le premier « Sushi Burger ». Et les rois du hamburger vont également ouvrir deux nouveaux Huggy’s Bar !

« Adepte d’innovation et toujours à l’affût des dernières tendances culinaires, The Huggy’s Bar s’associe à Attrap’Sushi, pionnier liégeois des sushis de qualité, pour confectionner le premier Sushi Burger (PHOTO), expliquent les responsables de The Huggy’s Bar dans un communiqué. Cette déclinaison japonaise et résolument gourmet mêle les codes du burger au healthy sushi. Une excentricité gastronomique qui sera exclusivement proposée dans tous les Huggy’s Bar durant le mois de septembre. »

Quant aux deux nouveaux Huggy’s Bar du pays, voici leur future localisation !