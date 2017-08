Un grand cru pour le Cabaret Vert 2017

Le Cabaret Vert, le festival musical de Charleville-Mézières, s’est clôturé dimanche soir. Durant quatre jours de frénésie musicale, 98.000 festivaliers (un record) auront vibré au son de Cypress Hill, Jain, Franz Ferdinand, The Kills, Korn ou encore Catherine Ringer. Mais outre une programmation fabuleuse, le Cabaret Vert, c’est aussi mille autres choses qui font de ce festival une étape incontournable de l’été. De nombreux Belges ne s’y sont pas trompés. Voici pourquoi.

1 Une programmation musicale de haute tenue

Le directeur du festival, Julien Sauvage, le dit lui-même : un festival de la taille du Cabaret Vert sans grosses têtes d’affiche, et c’est le bouillon assuré. Et question pointures, le public aura été servi : Cypress Hill, Korn, The Kills, Justice, Franz Ferdinand, Jain… L’équipe du Cabaret Vert avait mis le paquet.

