Miss Luxembourg 2018: «Et pourquoi pas devenir Miss Belgique?»

Se réveiller avec le titre de Miss Luxembourg, ça fait plaisir, non ?

Je commence seulement à me rendre compte de ce qui m’arrive. Hier (lisez dimanche, NDLR), j’étais encore dans ma bulle. En fait, c’est un peu la même chose que tous les jours sauf que je suis plus heureuse (sourire). J’ai aussi reçu pas mal de messages de félicitations et de soutien. Ça fait vraiment plaisir !